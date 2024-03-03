انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي “السوشيال ميديا” مقطع فيديو للفنانة نانسي عجرم في حفلها الأخير.

غناء نانسي عجرم لابتها ليا

حيث ظهرت نانسي وهي تغني لإبنتها “ليا” على المسرح أغنية “لون عيونك غرامي” قبل أن تقوم بالإقتراب منها وتقبلها على وجهها.

يُذكر أن ليا لإبنة الصغرى لنانسي عجرم خطفت أنظار المتابعين مؤخرا بخفة دمها ولطافتها من خلال ظهورها برفقة والدتها في حفل tiffanyandco في دبي.

تعليق نانسي عجرم على صورتها مع المدون الإسرائيلي

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على الانتقادات التي تعرضت لها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهورها مع مدون سياحة إسرائيلي على هامش حفلتها الغنائية في قبرص.

وقالت نانسي عجرم في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة«x»: «ما زلت عند وعدي بألا أعلق على تفاهات بعض الموتورين والمحرضين، والذين يصطادون في الماء العكر».

وأضافت نانسي : «الأهم بالنسبة إلى محبة الكثيرين وهم بالملايين، وشكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم، لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان، ولكل حاقد وعد بأن تبقى محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد».

وتابعت: «أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي، لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة، ولن ينال مني أي لاهث وراء الأضواء، هدفي واضح، وطنيتي لا تُمس ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوة من مسيرتي».

واختتمت نانسي عجرم :«ألقاكم في مواعيد نجاح أخرى مقبلة بإذن الله، ولكم حبي ولهم دعاء بالصبر».

آخر أعمال نانسي عجرم

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرا الأغنية الثانية لها من “فيلم مقسوم“، وتحمل نفس عنوان الفيلم، وهي من كلمات تامر مهدي، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس بوي.

فيلم “مقسوم” من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ويظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب وتامر حبيب ومحمد ممدوح والمخرج هاني خليفة وثراء جبيل والمخرج معتز التوني.

تدور أحداث الفيلم حول 3 صديقات كان لديهن فرقة موسيقية في التسعينيات تدعى “أميتشي” وهي كلمة إيطالية تعني أصدقاء، لكنهن افترقن لمدة 30 عاما، وبسبب شاب وفتاة قررا في الاحتفال بفندق في أسوان أن يعيدا هذه الفرقة للأضواء من جديد.

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