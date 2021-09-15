خرجت الفنانة اللبنانية ” مي حريري ” بمطقع فيديو عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب من خلاله من متابعيها ومحبيها إقراضها مبلغ 15 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 20 ألف دولار .

وذلك لمساعدتها في تجاوز الأزمة التي تمر بها حاليا أثناء تواجدها في بريطانيا وإقامتها بها منذ عام بسبب دعوى قضائية مرفوعة ضدها من جانب أشخاص لم تكشف عن هويتهم ولكنها وصفتهم ب ” الظالمين ” .

وأشارت مي حريري إلى أنها بحاجة لهذه الأموال لكي تتمكن من دفع نفقات الدعوى القضائية وإغلاقها حتى لا يتم تأجيلها وتضطر إلى البقاء في بريطانيا لمدة أطول .

فقالت : ” للأسف أنا بوضع استثنائي كتير .. أنا علي دعوى هون وضلتني كل هالسنة وشوي بس بهادي البلد كرمال محكمتي اللي صارت معي اللي عملوها علي الظالمين .. بليز أنا بحاجة ل 15 ألف باوند لأنه مضطرة كتير عشان المحكمة ما تتأجل لإنه في قصص عم بتصير مافيني احكي فيها ” .

وتابعت الفنانة مي حريري : ” في حدا يديني من اللي بيحبوني فيهم يدينوني هيدا المبلغ لا تخلص المحكمة وبنتفق رد المصاري كيف بيكون .. وضع صعب كتير ” .