بالفيديو.. ما الذي حصل مع بشرى عند زيارتها عيادة الطبيب!!

بالفيديو.. ما الذي حصل مع بشرى عند زيارتها عيادة الطبيب!! فن

مواضيع مختارة

شاركت الممثلة المصرية بشرى جمهورها ومتابعيها، موقفا طريفا حصل معها خلال زيارتها إلى عيادة الطبيب.

ونشرت بشرى مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كانت تتواجد عند الطبيب لمعالجة أسنانها، ووجدت في صالة استقبال العيادة على إحدى شاشات العرض أحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل “​الطوفان​”.



واعربت بشرى عن سعادتها بطريقة عفوية بعد أن ترك الطبيب المعالج أحد الأشخاص المرضى وذهب ليشاهد إحدى لقطات المسلسل الذي كان يعد أول ظهور لبشرى في المسلسل.

وعلّقت على الفيديو بالقول:” دكتور الأسنان ساب العيان عشان يشوف الطوفان”!

يشار إلى أن المسلسل من بطولة أحمد زاهر، وأيتن عامر، وماجد المصري، وبشرى، وفتحي عبد الوهاب، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وروجينا، وعبير صبري، ورامي وحيد، ونجلاء بدر، وسيد رجب، وعبير صبري، ومحمد عادل، وإيهاب فهمي، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف بشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج خيري بشارة.