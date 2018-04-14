بالفيديو.. ما حقيقة زواج الفنانة آمال فريد بعبد الحليم حافظ ؟

أكدت آمال فريد أن عبد الحليم حافظ هو الذي كان يطلبها بنفسه للمشاركة مع في أفلامه، وكان يعجب بأسلوبها وكل تصرفاتها ولذلك كان يعتبرها بمثابة الفنانة المثالية.

وكشفت فريد عن حقيقة طلب عبد الحليم حافظ الزواج ومنها وانه أعلن خطوبته عليها بعد عرض أحد أفلامهم، قائلة” لم يكون لي يوما حتى مجرد صداقات مع أحد في الممثلين في الوسط الفني واتعامل باحترام مع الجميع، وكل ما قيل عن خطوبتي لعبد الحليم مجرد شائعة ودعاية أطلقتها وقتها الجهة الانتاجية من أجل الترويج لأحد أفلامنا”.

وقالت آمال فريد في برنامج “واحد من الناس” مع عمرو الليثي، في أول ظهور تيلفزيوني لها منذ سنوات طويلة، “كنت في المرحلة الثانوية وفي نفس الوقت أعمل بمجال التمثيل، وأحب البساطة جدا ولم احتاج يوميا أن أضع مكياج في وجهي، وقضيت عمري كله على طبيعتي ولم أتغير مثل باقي الفتيات بعد دخولهم مجال التمثيل”.

آمال فريد شاركت في العديد من أفلام الكلاسيكية، وجسدت دور البطولة أمام الفنان عبد الحليم حافظ في فيلم “ليالي الحب”، واعتزلت الفن أواخر الستينات بعد زواجها من مهندس مصري كان يعيش في موسكو.