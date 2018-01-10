بالفيديو – مهيرة عبد العزيز تثير ضجة كبيرة بحديثها عن العنوسة والمرأة.. ما رأيكم؟ فن

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أثارت الاعلامية مهيرة عبد العزيز ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن المرأة والعنوسة.

وانتقدت الشابة خلال برنامج “كلام نواعم” التعليقات التي تأتي للمرأة إذا تأخرت في الارتباط وتأسيس عائلة، مشيرة الى ان المجتمع ينظر للمرأة على أنها زوجة، حتى لو وصلت لتصبح رأئد فضاء، توصف بالعانس إذا لم تتزوج.



وطلبت مهيرة بتغيير بعض الكلمات مثل “عانس” و”سن اليأس” قائلة: “ايه الكآبة التي تعيش بها المرأة؟”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تعليق مهيرة المضحك والعفوي، وتم تداوله بكثافة على مواقع التواصل، وجاءت أغلب التعليقات موافقة مع تعبيرها وطلبها.