بالفيديو – مهيرة عبد العزيز تكشف جنسيتها الحقيقية… لمن قالت “كفانا عنصرية”؟ فن

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية مهيرة عبد العزيز أثناء مقابلة كشفت فيها عن جنسيتها الحقيقية.

ورداً على سؤال لموقع “الإمارات نيوز” عن سبب اعتقاد الكثيرين أنها تنتمي إلى الجنسية السعودية، قالت إنه يتم نسبها إلى جنسيات مختلفة، مضيفة: “أتشرف أن أكون عربية”.

وأعربت عن استغرابها بسبب إصرار بعضهم على السؤال عن جنسيتها وكأنهم يريدون الارتباط بها.

وردت: “أنا متزوجة يا جماعة”. وأكدت على احترامها لكل الدول العربية داعية إلى التوقف عن التفكير بطريقة عنصرية. وأخيراً أعلنت أنها إماراتية مصرية وأن زوجها وابنتها لبنانيان.