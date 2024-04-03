كشف المطرب المصري طارق فؤاد موقفا جمعه مع المطربة المثيرة للجدل شيرين عبد الوهاب أثناء عيد ميلاده.

وقال فؤاد، ببرنامج “العرافة”، إن أحد الأطباء الكبار في مجال الأنف والأذن والحنجرة، أخبره بأنه ذاهب إلى شيرين عبد الوهاب، وحينما علم بذلك طلب منه أن يهاتفه عند وصوله لشيرين حتى يتحدث معها أمام أهله ويتباهى بتلك المكالمة في عيد ميلاده.

طارق فؤاد: شيرين عبد الوهاب قفلت السكة في وشي

وأوضح فؤاد، أنه فوجئ أثناء مكالمته للطبيب يوم عيد ميلاده، بأن شيرين أغلقت المكالمة وهو على الهاتف.

وروى “فؤاد” تفاصيل تلك الليلة التي لا ينساها، قائلا: “شيرين عبد الوهاب كانت نجمة كبيرة أوي، وفيه دكتور أنف وأذن وحنجرة كان عندي في البيت وقالي أنا رايح لشيرين، قلت له كلمني من هناك علشان أتباهى قدام أخواتي بالمكالمة.

وتابع: “بعد شوية اتصلت بيه قلت له إحنا خلاص هنطفي الشمع، فجأة لقيت واحدة قفلت في وشي السكة، قلبي اتوجع وقتها، لكن حاليا مش شايل منها خالص كان موقف بايخ يمكن بس الله أعلم بظروفها وقتها”.

وفي السطور التالية أبرز تصريحات طارق فؤاد مع بسمة وهبة:

– “مريت بأزمة صحية في 2016 وفضلت تعبان لحد 2020، صحيت الصبح ملقتش صوتي، الدكاترة قالوا بسبب حساسية وربو على صدري بسبب الكورتيزون، لكن صوتي رجع تاني لوحده فجأة من عند ربنا لما مدحت النبي”.

– “المستشار تركي آل الشيخ أمر بتسفيري خارج البلاد لتلقّي العلاج”.

– “محمد الحلو كل شهر كان بيبعتلي ظرف، وتامر حسني جالي لحد البيت ووقف معايا مادياً ومعنوياً، أما علي الحجار ومدحت صالح فما اتصلوش بيا حتى”.

– “مدحت صالح لما طلع مع أنغام قلب الحقائق، وقالها أنا وعماد عبد الحليم كنا لا نفترق، ولما أنغام قالت له مش كان معاكم طارق فؤاد؟ قالها آه آه كان معانا… لأ مدحت اللي كان معانا مش أنا اللي كنت معاه، عماد كان بيعدّي عليا أنا كل يوم الصبح”.

– “زعلت من مدحت صالح لأنه تجاهلني، عمره ما طلع في مرة قال إن طارق فؤاد أول واحد رحت له، وقلت له أنا عايز أغنّي، دي حاجة مش هتقل منك”.

– “اللي الناس متعرفوش إن مدحت صالح دا قريبي ابن عمي كنت متجوز أخته، وفي فترة مرضي مسألش عليا خالص”.

– “أغنية “أكتب لك تعهد” بتاعة أنغام كانت رايحة لشيرين عبد الوهاب، اشتغلت عليها وكلّمتها مكنتش فاضية، فجأة بعد أسبوع لقيت الأغنية متسجلة باسم أنغام بلحن تاني”.

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