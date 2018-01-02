بالفيديو – نيكول سابا تغني “العب يلا” على طريقتها مع أورتيجا داخل المطار فن

مواضيع مختارة

تألقت النجمة اللبنانية نيكول سابا في حفلها خلال سهرة ليلة رأس السنة في أحد الفنادق في مصر، بحضور عدد من الاعلاميين والمشاهير ونجوم المجتمع.

واختارت فستاناً مميزاً من اللونين الاسود والباج ضيق وطويل، واكملت اطلالتها بمكياج ناعم واكتفت باسدال شعرها الناعم بتسريحة جميلة.

وكانت سابا أثارت ضجة كبيرة على “تويتر” من خلال نشرها لمقطع فيديو مع المطرب الشعبي أورتيجا، من داخل المطار.

وغنت الفنانة اللبنانية مع الشاب مقتطفات من أغنية “العب يلا” مع تغيير الكلمات بما تتناسب مع انتظارهما في المطار فباتت “إهرب يلا”، ما أثار اعجاب الالاف من متابعيها الذين علقوا على عفويتها وطريقتها المميزة في توجيه المعايدة بالسنة الجديدة لمتابعيها وجمهورها.