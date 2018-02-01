بالفيديو-وائل شرف يهدي أهم مقتنيات شخصية “معتز” لجمهوره…فهل حسم قراره بعدم العودة لـ”باب الحارة”

شارك الممثل السوري ​وائل شرف​ جمهوره ومتابعيه بفيديو رد فيه على أسئلتهم وتحدث عن آخر أعماله كاشفاً العديد من الأسرار، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع “يوتيوب”.

في الفيديو، تحدث وائل عن سبب غيابه عن الدراما، حيث أشار إلى أن ذلك يعود الى انشغاله بدراسة الإخراج في بريطانيا ولا يوجد سبب آخر.

أما في ما خصّ عودته إلى مسلسل ” ​باب الحارة​ ” ، فكان واضح من الفيديو ومن حديثه أنه تجنّب الجواب على الأسئلة المتكررة التي طرحها عليه جمهوره حول إمكانية عودته الى الجزء العاشر منه.

إلاّ أنه في ختام الفيديو كشف شرف عن قراره المفاجىء بأن يهدي “خيزرانة” العقيد معتز والتي ظهر فيها في المسلسل وقال ان هذه العصا سيهديها وبعد أن حفر اسمه عليها، لأحد متابعيه ضمن مسابقة يشتركون فيها وتتضمن الإعجاب بالقناة ووضع تعليق على الفيديو في حين أنه سيتم اختيار الفائز من المعلقين بشكل عشوائي.

وقد أثار شرف بخطوته هذه جدلاً كبيراً بين جمهوره، الذي تساءل إن كان هذا يدل بطريقة غير مباشرة على أنه حسم قراره بعدم العودة للمشاركة في الجزء العاشر من ” باب الحارة “.