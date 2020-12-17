تعرض الفنان السوري ” ناصيف زيتون ” إلى موقف محرج خلال تسجيله لمقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري والذي تسببت به والدته التي انتقلت للعيش في منزله بعد وفاة والده .

حيث ظهر ناصيف زيتون وهو يتحدث إلى جمهوره في بداية الفيديو ويلقي عليهم التحية قائلا : ” يا مرحبا بمسيكم بالخير جميعاً .. إن شالله الكل بخير ” .. ليقاطعه بعد ذلك صوت طرق بالملعقة والطنجرة جعله يلتفت ناحيته .

واستطاع ناصيف تدارك الموقف المحرج وتحويله إلى دعابة لطيفة من خلال تعليقه على المقطع فكتب : ” شغال الطبخ صوت الطنجرة ” مع إيموجي لوجه ضاحك .

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