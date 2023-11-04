نشرت النجمة نوال الكويتية مجموعة من الصور الجديدة لها بمنطقة العلا بالمملكة العربية السعودية.

حيث نشرت نوال الكويتية من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صور من جلسة تصوير لها بمدينة العلا، وذلك قبل حفلها الذي أحيته هناك.

إطلالة جريئة لـ نوال الكويتية في جلسة تصوير جديدة

وقد اعتمدت نوال إطلالة جريئة، حيث ارتدت فيها طقم على الطراز الهندي مكون من تنورة طويلة مع كروب توب أظهر القليل من بطنها، وكان الفستان مرصعًا بالكريستال البراق، واعتمدت تسريحة شعر Wet Hair مع قليل من التجعيد.

وقد تعرضت نوال الكويتية لإنتقادات من قبل الجمهور الذي لم يعتد عليها بالظهور هكذا، كما اعتبر البعض أن توقيت هذه الصور غير مناسب في ظل الاوضاع والأحداث الجارية .

حفل نوال الكويتية في العلا

يذكر أن تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي فيديوهات للفنانة نوال الكويتية وهي تشارك برقصة العرضة السعودية مع الفرقة التي إستقبلتها، وذلك قبل ساعات من حفلتها التي أُقيمت أمس 3 نوفمبر 2023.

هذا وقد عبرت نوال عن سعادتها بهذا الحفل قائلة : “سعيدة جدًا في وجودي بالعلا، وكنت متمنية أن أغني على هذا المسرح كونه مختلف عن كل المسارح التي غنيت عليها، وانشالله نسوي ليلة يذكرونها هنا أهل البلد”.

"قيثارة الخليج" النجمة "نوال الكويتية"، تصل إلى #العلا استعدادًا لإمتاع جمهورها المُحب لإبداعها في حفلها الذي سيُقام في قاعة #مرايا يوم 3 نوفمبر. 😍#لحظات_العلا — AlUla Moments لحظات العلا (@AlUlaMoments) November 3, 2023

وكانت نوال قامت بزيارة المنطقة الأثرية والتقطت صور لها بأكثر من إطلالة، واستمتعت بمعالم المدينة .

حفل نوال الكويتية

يذكر أن أعلنت الصفحة الرسمية لحفلات لحظات العلا على موقع التواصل “إكس” في وقت سابق، عن حفل نوال الكويتية يوم 3 نوفمبر من الشهر الجاري حيث كتبت : ” بصوتها الذي أخذ من الشجن نصيبًا وافرًا، تُطلّ علينا قيثارة الخليج، النجمة “نوال الكويتية” في حفلها الساهر يوم 3 نوفمبر في قاعة مرايا، لتُطرب أسماع جماهيرها في أُمسية غنائية يكتمل بها سحر أرض الحضارات”.

بصوتها الذي أخذ من الشجن نصيبًا وافرًا، تُطلّ علينا قيثارة الخليج، النجمة "نوال الكويتية" في حفلها الساهر يوم 3 نوفمبر في قاعة #مرايا، لتُطرب أسماع جماهيرها في أُمسية غنائية يكتمل بها سحر أرض الحضارات.



التذاكر مطروحة للبيع الآن#لحظات_العلا — AlUla Moments لحظات العلا (@AlUlaMoments) October 12, 2023

نوال الكويتية

وأصدرت نوال أكثر من 17 ألبومًا، وأصدرت باستمرار ألبومات تحمل عنوانًا ذاتيًا تليها سنة الإصدار بدلاً من اختيار أغنية واحدة للفت الانتباه إليها بطريقة غير مباشرة. أحدث ألبوم لها فقط كان بعنوان “الحنين”، حيث أعادت لها ذكريات جميلة ومعجبيها على حدٍ سواء.

وتعتبر نوال أول فنانة تقدم مساهمة كبيرة في نمو النوع الموسيقي الخليجي. كانت جريئة ومبتكرة في الطريقة التي ابتكرت بها موسيقاها، وجلبت إيقاعات جديدة تتأثر بموسيقى الجاز.

على مر السنين، شاركت نوال في مجموعة من الأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك العمل كرئيسة لجنة تحكيم مسابقة مسرح كالد للمواهب وإلقاء الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الدولي السادس على التوالي للصحة النفسية للبالغين.

كانت نوال الكويتية أيضًا عضوًا في اللجنة الاستشارية لجائزة المرأة العربية وحصلت على الجائزة في لندن عام 2017. وطوال مسيرتها المهنية، حصلت على العديد من الألقاب بما في ذلك أفضل مغنية خليجية، ونجمة الخليج الأولى ، وجيتار الخليج ، وشيخة الطرب وغيرها الكثير.

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