نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام بوسترات مسلسلها لرمضان المقبل “بـ100 راجل”.

بوستر ب 100 راجل

ظهرت سمية الخشاب على البوستر المجمع بشخصيتين، الأولى المرأة البسيطة التي تعمل في موقف ميكروباصات، والثانية امرأة ترتدي ملابس أنيقة.

لكن البوستر المنفرد لشخصيتها ظهرت سمية الخشاب ترتدي النقاب، وكان هذا اللوك سبب في فضول جمهورها حول تفاصيل شخصيتها.

علقت سمية الخشاب أسفل الصور قائلة “استنوا غالية أبو الدهب في رمضان في مسلسل بـ”100 راجل” علي قناة النهار و القاهرة والناس وصدى البلد ومنصة جوي وادعولي بالتوفيق”

ظهر في البوسترات أبطال المسلسل محمود عبد المغني وسما إبراهيم ومحمد القس ومحمد رضوان وهالة فاخر ونانسي صلاح وإبراهيم السمان ومحمد عبد العظيم.

قصة وصناع العمل

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “بـ 100 راجل” كشفت عن الإعلان التشويقي للعمل، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل.

ظهرت سمية الخشاب في البرومو من خلال شخصية “غالية”، التي تواجه مصاعب غير متوقعة، تؤدي إلى تحولات عديدة في حياتها، كما عكست إطلالاتها المختلفة في البرومو.

وخلال برومو مسلسل “بـ 100 راجل”، ظهرت غالية في مشهد حفل زفافها، الذي يقطعه إطلاق نار تكون نتيجته إصابة العريس ووفاته لاحقا، ونستعرض في هذا الألبوم أبرز لقطات برومو المسلسل. مسلسل “بـ100 راجل” يتكون من 15 حلقة، وينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين تحت قيادة المخرج إبرام نشأت.

ويضم مسلسل بـ 100 راجل مجموعة من الفنانين، بجانب الفنانة سمية الخشاب، ومن ضمنهم: سماء إبراهيم، صلاح عبد الله، نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبد المغني، محمد عبد العظيم.

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