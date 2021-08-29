شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على انستغرام مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها ظهرت فيها هذه المرة بالهوت الشورت وهي ترقص على انغام احد اغاني مواطنها الفنان عمرو دياب.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “مساء الفل من احلي غروب شمس رقصت عليها علي اغنية اماكن السهر عمرو دياب ”.

وكانت فيفي عبده قد عادت مؤخرا لممارسة هوايتها المفضلة ومشاركة متابعيها بفيديوهات الرقص بعد فترة من التوقف القسري بسبب الازمة الصحية التي اصابتها بسبب خطأ طبي.

ونشرت فيفي عبده قبل ذلك مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على انغام اغنية للفنان احمد شيبة.

وعلقت عليه كاتبة: “مساء الفل من الساحل الشمالي دي اغنية احمد شيبة اسمها سيبك من اللي يقولك بحبك بالكلام و انا شايفة كده برضه ”.