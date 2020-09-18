حلت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك ضيفة على مواطنها الاعلامي هشام حداد في حلقة الامس من برنامج “راحت علينا” على قناة “لنا” السورية حيث تحدثت عن مواضيع منوعة.

واجابت باميلا على عدد من الاسئلة حول علاقتها بزميلاتها الفنانات، حيث بررت عدم زيارتها للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وذلك بعد إصابتها بانفجار مرفأ بيروت مع العلم أنها زارت الفنانة ماغي بو غصن في وقت سابق بالقول إنه ليس من الضروري أن تزورها أو أن تتصل بها بشكل شخصي أو حتى إلكترونياً فهي تمنت لها الشفاء ضمنياً وفي روحها وقلبها.

أما عن الفنانة سيرين عبد النور فقالت أنها صديقتها فعلاً، وهي تحبها كثيراً لأنها حقيقية وتحب كل الفنانين والفنانات وأن النظرة السلبية المأخوذة عنها بأنها شخص غير محب هي نظرة خاطئة.

وفي ردها على الفنانة اللبنانية دانيلا رحمة والتي صرحت في وقت سابق خلال البرنامج ذاته أنها تشكر الله لأنها مشغولة بشكل دائم حتى لا يسمح لها الوقت بتصفح السوشال ميديا ورؤية ما تكتبه باميلا عنها، قالت الكيك، إنها لا تهتم بما تقوله دانيلا بل تهتم بعملها، رافضة منطق أنها انتقدتها لأنها كانت بلا عمل، مشيرة إلى أنها تنتقد بحبّ و تتمنى الخير للجميع، وتتنمى من الجميع أن يوجهوا لها انتقادات ونصائح بمحبة كما تفعل هي مع الآخرين.

وفي الحديث عن الفنان المصري محمد رمضان قالت إنه يمثلها في كل شيء يقوم به واصفة إياه بأنه فنان جريء وصريح ومحبوب من قبل الناس لأنه يعيش في الناس وليس للناس أي أنه يتصرف بطريقة طبيعية والناس تحبه لهذه التصرفات قبل ان ترقص مع هشام حداد عى أنغام أغنية “نمبر وان”.