شاركت الفنانة الشابة “ملك قورة”، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام”، بجلسة تصوير جديدة، خضعت لها مؤخرا، ظهرت من خلالها بإطلالة صيفية من “ميامي- فلوريدا” التي تطل على البحر، وعلقت على الصور قائلة: “من ميامي، مع حبي”.

واختارت ملك قورة، لإطلالتها بلوزة “هاف ستومك”. باللون الأسود، ونسقت معها تنورة بذات اللون كشفت عن ساقها، كما ارتدت حقيبة خصر باللون الهافان واسدلت شعرها بطريقة ناعمة وطبيعية علي كتفها، واستطاعت بتلك الأطلالة أن تخطف أنظار المتابعين الذين أشادوا بجمالها وبقوامها المثالي.

في سياقٍ آخر، طمأنت الفنانة ملك قورة جمهورها ومحبيها، وسخرت من الشائعات التي زعمت وفاتها في حادث سير، معربة عن استيائها من هذه الشائعات التي نشرت القلق بين أسرتها.وقالت “قورة”: “أنا الحمد لله موجودة وبخير وبصحة جيدة ومتواجدة في منزلي وكنت نايمة صحيت فوجئت إن السوشيال ميديا موتتني في حادث سير، حرام ما يحدث هذا، أبي وامي توتروا من هذا الخبر السيئ”.

وأضافت الفنانة الشابة: “أنا كنت نايمة وأبي وأمي خارج المنزل وعندما سمعوا هذا الخبر كلموني للاطمئنان علي وعادوا للمنزل، هل صاحب هذه الشائعة ارتاح نفسيا بعد القلق الذي سببه لأسرتي؟”.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة ملك قورة في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل جمع سالم” مع الفنانة زينة والفنانة دلال عبد العزيز، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل،سلوي خطاب، محمد شاهين وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل في إطار درامي قضية التبّني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.