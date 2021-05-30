تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، لاسيما موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، عدة صور جديدة للفنانة درة، خلال حضورها حفل زفاف إبنة المخرجة كاملة أبو ذكري، تظهر ببطن ممتلئ ووزن زائد مما دفع عدد كبير من المتابعين بالتساؤل عن حملها بطفلها الأول.

وظهرت النجمة التونسية بفستان ضيق أظهر بطنها منتفخًا، ما ترك الكثير من علامات الفضول لدى محبيها، واعتبر العديد منهم انه إثبات على حملها وبأنها تستعد بالفعل لاستقبال طفلها الأول من زوجها المهندس المصري هانى سعد بعد أكثر من 6 أشهر على زواجهما.

وظهرت درة، في الصور بجوار النجمة نيللي كريم – التى حضرت ذات الحفل بمدينة الجونة- وكانت زاوية التصوير جانبية، فأبرزت بروز بطن درة قليلًا، ووضوح علامات الحمل عليها.

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وتداول روّاد مواقع التواصل صور درة من حفل الزفاف وتركوا لها الأسئلة حول حقيقة حملها، ولكن الصور وفستانها الضيق أظهروا الزيادة الواضحة في وزنها بمنطقة البطن، وبدا شكلها كسيدة حامل.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور وتمنوا لها الذرية الكاملة والصالحة، ولكن النجمة التونسية لم تعلق على الموضوع الى الآن ولم تعلن أو تنفي حملها بشكل واضح وحاسم.

وكانت درة، قد أعلنت عقد قرانها في الثاني من شهر نوفمبر من العام الماضي، بمدينة الجونة المصرية بمحافظة البحر الأحمر، على المهندس المعماري المصري هانى سعد.

وقالت التونسية درة زروق، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات، تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر”.

جدير بالذكر آخر أعمال الفنانة درة، مسلسل “بين السماء والأرض”، والذي خاضت به موسم رمضان 2021 الماضي من بطولة هاني سلامة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل.

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