ببغاء لجين عمران يتحدث العربية والإنجليزية.. شاهدوا ردّ فعله مذهل!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للإعلامية السعودية لجين عمران أشعل الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وسمع صوتها هي تتحدث إلى أنثى ببغائها التي أطلقت عليها اسم كيويو ألقت عليها التحية وتحدثت إليها بالعربية والإنكليزية لتردّ عليها بالمثل.

وأدهش الطائر متابعي تلك الحسابات الذين أشادوا بالمقاطع التي تنشرها الإعلامية مشيرين إلى أنها دائماً لائقة وطريفة.

ويشار إلى أن لجين نشرت في وقت سابق عبر حسابها الخاص على التطبيق فيديو لها وهي تطعم الطيور في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن.

وبدت وهي تفعل ذلك بحذر أمام عيني صديقتها الممثلة الإماراتية فاطمة جاسم محققة أكثر من 263 ألف مشاهدة.

ويذكر أنها تعرضت في وقت سابق للسخرية بسبب حركات قامت بها في مقطع فيديو عفوي نشرته وبدت فيه وكأنها تقوم بالتسويق لمنتج تجميلي جديد.