أثار الفنان الكويتي ذو الأصول الإيرانية عبدالله بوشهري، سخرية بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسه الغريبة التي ظهر بها في أحدث إطلالاته. وارتدى بوشهري بنطلونا “مزركشا” بعدة ألوان، يشبه ما ترتديه النساء، نسقه مع تيشيرت أسود اللون، ونظارة شمسية، وحذاء من اللون البني، وظهر وهو يسير في الشارع، معلقًا: “‏لا تظلم أحداً ، حتى لا يؤلمك دعاؤه”.

لكن هذه الإطلالة لم تمر مرور الكرام على المتابعين، فمنهم من أبدى استغرابه، وآخرون وصفوا بنطاله بـ”البيجامة”، كما قال البعض بسخرية إنه قد استعاره من زوجته، وحظي الفنان أيضًا بإشادة من معلقين آخرين. ومضت تعليقات المتابعين في هذا الإطار وسط سخرية من بنطلونه، فيما سأله بعض المعلقين إن كان يمشي في شوارع بلد عربي أم في الصين.





يذكر أن عبدالله بوشهري بدأ حياته الفنية في عام 2004 حيث شارك في دور صغير في مسلسل دنيا القوي، وبعدها شارك بمسرحية للأطفال حملت اسم الأكاديمية، كما شارك في “فيديو كليب” مع الفنان جاسم النبهان. بينما كانت بدايته الفعلية في عام 2005 بمسلسل اللقيطة. وهو شقيق الممثل محمود بوشهري. وقدم الفنان عشرات الأعمال التلفزيونية والمسرحية وحقق نجاحا وإشادة من الجمهور، وفي عام 2011 خاض تجربة تقديم البرنامج، حيث قدم برنامجا حمل اسم “فورزا” عرض على قناتي العدالة والوطنية، وشاركه بتقديمه محمود بوشهري وهيا عبد السلام.

ومؤخرا شغل بوشهري الوسط الفني حينما تم احتجازه بعد عودته من إيران، بعد إصابته بفيروس كورونا ما اضطره لدخول الحجر الصحي الذي تقيمه دولة الكويت لمواطنيها العائدين من بلاد تعاني من انتشار كورونا بها كإجراء احترازي لكشف المصابين بالفيروس. وبعد خروجه كتب عبر حسابه بـ “تويتر”: الحمدالله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي شكرا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك شكرآ وزارة الداخلية شكرا وزارة الصحة شكرا الهلال الاحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة وعلى كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سأل عني”.