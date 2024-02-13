خلال الساعات الماضيه وبعد إعلانه الزواج في سن الـ69 عامًا، أثار الممثل المصري محمود عامر الجدل بعد ظهوره بالبيجامة برفقه زوجته في الصباحية.

حيث ظهر الممثل المصري مع زوجته الشابة في الصورة واضعًا دمية “دبدوب” بينهما، وهو الأمر الذي جعله يتعرض لانتقادات بسبب هذا الظهور.

محمود عامر في ظهور مثير للجدل

وانهالت العديد من التعليقات على تلك الصورة للفنان المصري وزوجته وجاءت معظمها تنتقد هذا الظهور الذي وصفه الكثيرين بـ “غير الملائم”.

الفنان محمود عامر وزوجته في يوم الصباحية

زواج محمود عامر بعمر الـ69

احتفل الفنان محمود عامر بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني وذلك عقب انفصاله عن زوجته الأولى بعدة أشهر.

وتداول مجموعة من رواد مواقع السوشيال ميديا صورا جديدا من حفل الزفاف تجمع العروسين باصدقائهم وأفراد العائلة.

محمود عامر يعلن انفصاله عن زوجته الأولى بعد 37 عامًا

وكان أعلن الفنان محمود عامر انفصاله عن زوجته الفنانه لاشينة لاشين وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وذلك فى اغسطس الماضى.

وكتب محمود عامر علي حسابه فيسبوك: “سينجل”.

وعلق له كل من الفنان صلاح عبدالله”ماينفعش ياحوده صدقني ماينفعش وأتمنى أن يكون المنشور التالي “طردنا الشيطان ورجعنا لبعض”.

كما علقت الفنانه رانيا محمود ياسين على الانفصال قائلة:”زعلت بجد انا طول عمري اعرفكم مع بعض ربنا يصلح الاحوال”.

من هو محمود عامر؟

ولد محمود عامر في 28 أكتوبر من عام 1955 بمدينة الإسماعيلية، وهاجر منها بعد العدوان الثلاثي لمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وأيضًا على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1983، وكان عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وتزوج من الفنانه لاشينة لاشين، الذي أعلن انفصاله عنها خلال الفترة الماضية، وابنته هي المطربة الصاعدة أميرة عامر.

أعمال الفنان محمود عامر

بدأ محمود عامر مشواره الفني في منتصف الثمانينات، وشارك في العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما أبرزها: «رأفت الهجان، ليالى الحلمية 4، سر الأرض، الحفار، أوراق مصرية 2، العندليب، نعم ما زلت آنسة، ولاد تسعة، شطرنج، عفاريت عدلى علام، حكايات بنات 3، الأب الروحى، الجماعة 2، عوالم خفية، هوجان» وغيرها من المسلسلات.

وشارك محمود عامر في العديد من الأعمال الفنية في السينما أبرزها فيلم «المحكمة، قسطى بيوجعنى، صابر جوجل، القتل اللذيذ، العزراء والعقرب، الذكاء المدمر، المليونيرة الحافية، الهاربات، الاتحاد النسائى»، وكان آخر أعماله الفنية «مسلسل المداح 3» من بطولة الفنان حمادة هلال والذى عرض في شهر رمضان الماضى.

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