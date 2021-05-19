نشرت النجمة التركية ” هازال كايا ” صورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي بدت بها بإطلالة مختلفة بشكل كبير عن ما اعتاد عليه الجمهور .

حيث قامت هازال كايا بتغيير لون شعرها إلى اللون النحاسي كما ظهرت بوجه أكثر نحافة عن السابق مما أضفى تغييرا كبيرا على ملامح وجهها .

وكتبت هازال في تعليقها على الصورة : ” أحب أن أتلاعب بشعري .. أردت أن أجري تغييراً جذرياً وهو ما يناسب عقلية إسرام ” .

وجاءت تعليقات المتابعين مشيرة إلى عدم تعرفهم على هازال كايا من النظرة الأولى بعد تغيير لون شعرها .