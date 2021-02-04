شاركت الفنانة ” نادية الجندي ” متابعيها بمجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام لحفل العشاء التي أقامته في منزلها بحضور عدد من زملائها وأصدقائها في الوسط الفني .

حيث شهد حفل العشاء حضور زوج نادية الجندي السابق المنتج ” محمد مختار ” في أحدث ظهور لهما معا بعد غياب لسنوات .

كما تواجد أيضا كلا من الفنانة لبلبة والفنان هاني شاكر ومصمم الأزياء هاني البحيري والفنانة زينة والإعلامية شريهان أبو الحسن والإعلامي خالد صلاح والإعلامية سهير جودة .

وكتبت نادية الجندي في تعليقها على الصور : ” حفل عشاء بسيط في منزلي يجمع أعز الأصدقاء والأهل والأحباب .. نورتوني وشرفتوني ودائما على خير وحب .. بحبكم كلكم ” .

وأعربت عن حزنها لعدم مشاركة الفنانة سمية الخشاب حفل العشاء معها فقالت : ” الصور نقصاكي يا حبيبتي ” .

وتفاعل المتابعين على الصور بشكل كبير وانهالت التعليقات التي تتحدث عن العلاقة الجيدة التي تجمع نادية الجندي بزوجها السابق على الرغم من إنفصالهما منذ سنوات طويلة .. والبعض الآخر تحدث حول إمكانية عودتهما مرة أخرى على غرار ما حدث مع الفنانة بوسي والفنان الراحل نور الشريف .

فجاءت التعليقات مثل : ” ايه ده محمد مختار ونادية الجندي ياريت ترجعوا سوى ” و ” محمد مختار معاكي .. من زمان مشفتوش بليز ارجعوا لبعض ” و ” يالله على حلاوتكم بيتك رائع وكتير حلوة الصداقة ” .