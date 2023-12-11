نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو وهو يحتفل بالكريسماس عبر إنستجرام، وظهر الفيشاوي بحلاقة زيرو وهو يقبل بابا نويل على شجرة الكريسماس.

لوك أحمد الفيشاوي الجديد

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع ظهور الفيشاوي الجديد، وعلق الكثير منهم على اللوك، وتوقع البعض أن هذا الاستايل خاص بفيلمه الجديد، وحرص الكثير منهم على تهنئته بمناسبة العام الجديد.

“بنقدر ظروفك”.. جديد أحمد الفيشاوي

الجدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي كشف أنه يستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة بعنوان “بنقدر ظروفك”.

وكشف أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات عن طاقم العمل الذي سيشاركه في بطولة الفيلم، وهم نسرين طافش، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبوليلة، وآخرين من نجوم الكوميديا، والعمل من تأليف وإنتاج سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

فيلم عادل مش عادل

كشف الفنان أحمد الفيشاوي خلال الأيام الماضية عن بوستر فيلمه الجديد “عادل مش عادل” وكان عبارة عن رسمة كرتونية.



وظهر أحمد الفيشاوي بمفرده على البوستر وقسمت الرسمة لنصفين نصف يظهر فيه وجهه مبتسما والنصف الآخر غاضبا.

يسجل أحمد الفيشاوي بفيلم “عادل مش عادل” التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد فيلمي “ريستا” و ” 45 يوم”.

فيلم “عادل مش عادل” من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي ،دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المغنية نوال صاحبة أغنية “مخاصماك”.

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