ظهرت ميشيل ابنة النجم اللبناني وائل كفوري بحفل غنائي لوالدها في بيروت، حيث كانت بين الجماهير، ليتداول روّاد السوشيال ميديا مقاطع الفيديو التي رصدت وجود ابنه الفنان وهو يبتسم لها حين أدى أغنية “ست الكل”.

فيما علّقت أنجيلا بشارة، طليقة كفوري، على فيديو من الحفل ذاته ظهرت فيه ابنتها، عبر خاصية “الستوري”، في حسابها على “إنستجرام” قائلة: “أنتِ ست الكل.. أميرتنا الجميلة.. نحبك”.

ابنة وائل كفوري تظهر في حفله الغنائي

أما جمهور الفنان فقد تفاعلوا مع الفيديو المتداول، وشبّهوا الابنة ميشيل لوالدها ووصفوها بالجميلة، وآخرون وصفوها بأنها تحمل جمالا طبيعيا تمنوا أن تحافظ عليه.

انجيلا بشارة ووائل كفوري

يُذكر أن وائل تزوج من أنجيلا جورج بشارة في أواخر يناير 2011 مدنيا في قبرص، بعد شائعات عدة طالت زواجهما، موضحاً أنه تزوج سراً لأنه تربى على الخصوصية.

ابنة وائل كفوري ميشيل من صفحة والدتها انجيلا بشارة على انستغرام

وانفصل الفنان اللبناني عن زوجته رسميا قبل حوالي 4 سنوات، وتصدرت أخبار الانفصال وسائل الإعلام لما رافقها من ضجة حول الثنائي وعلاقتهما، بعدما كشفت زوجته أنها تعرضت للعنف من قبل الفنان خلال علاقتهما الزوجية.

حفل مميز في بيروت وجولة في أمريكا

وكان النجم اللبناني وائل كفوري قد أحيا حفلاً مميزاً في العاصمة اللبنانية بيروت وسْط حضور ضخم؛ حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، ورددوا أغنياته القديمة والجديدة، وقدّم أغنيته الجديدة “حالف عالحب” لأول مرة في حفل ببيروت.

من جهة أخرى، يستعد الفنان اللبناني لجولة غنائية؛ حيث سيحيي عدداً من الحفلات منها في تورينتو بكندا في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الجاري، وحفل آخر في تورنتو في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

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