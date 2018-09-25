“بدرية أحمد تهاجم مي العيدان : يا بشكارة شمس نسيتي إيش كنتي تسوي في لبنان وأنتي مو في وعيك!

هددت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، الإعلامية الكويتية مي العيدان، بفضح ماضيها إن لم تتوقف عن مهاجمتها، حسب تعبيرها. ونشرت بدرية أحمد مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات“، قالت فيه : ” وينكم عنها يا حكومة الكويت، يعني فعلا آذتنا وإحنا في بيوتنا بتتشمت وتسب، وإحنا كمان نقدر نعمل مثلها بس إحنا تربيتنا ما تخلينا نسوي هالشيء.. والله العظيم أقدر أسبها وأقول كلام بذيء لكن أخلاقي ما تسمح “.

وتابعت: كيف تسكتون عنها هي ما عندها إلا بالبيت تقعد في زاوية وتحط النظارة الخايسة هادا الفيلتر الخايس ما خلت خلود وأمين ولا صالح الراشد ولا أنا في حالنا.. يعني أنا لو في الكويت أقطعها من كثر القضايا ” .وزادت: نسيتي نفسك لما كنتي تتصلين بدرية وبدرية وبدرية، الحمدلله يا جماعة الخير إنها ما دخلت بيتي”.

وأضافت “يا بشكارة شمس، نسيتي لما كنتي في لبنان عند شمس اللي قلتي عنها باكستانية، نسيتي إيش كنتي بتسوي تحت رجولها وانتي مو في وعيك ياغبية نسيتي، أمورك كلها عندنا إحنا نقدر نطلع فضايحك كلها عندنا.. نسيتي لما أتهمتي أبوك “. وقالت: “هادي نغزات مشان تهدي خلقك ماتهمسين وما تتكلمين لأن الفضائح كلها موجودة والملفات، فلا تتكلمين عن تاج رأسك بدرية أحمد”. مشيرة إلى أنها أول من أطلقت على الإعلامية الكويتية “أم الديدان” و”أم القمل والسيبان” .