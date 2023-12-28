أعلنت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” عن تعرضها لحادث سير خلال الأيام القليلة الماضية.

تفاصيل حادث بدرية طلبة

نشرت الفنانة بدرية طلبة صور تجمعها مع بعض الفنانين كان منهم الفنان أحمد عز، محمد ثروت، أحمد عيد، آسر ياسين، وذلك عبر حسابها على إنستجرام وكتبت تعليق قالت فيه “اللهم لك الحمد والشكر الصور دى قبل حادثة أتعرضت لها بس مكانش ينفع أنام في السرير وأسيب شغلي، اللي كان مقويني الدعم اللي شفته من كل الزملاء حواليا.. الحمد لله خلصت شغلي ودلوقتى جه وقت العلاج دعواتكم”.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية وتمنوا لها السلامة والشفاء العاجل.

بدرية طلبة في مسلسل “ضرب نار”

من ناحية أخرى، شاركت بدرية طلبة مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فى مسلسل «ضرب نار» والذي شاركوا به في سباق رمضان 2023 الماضي، فى قالب الدراما الصعيدية، وهو العمل الأول لياسمين بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة التى استلزمت سفرها إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية.

وكانت آخر الأعمال التي جمعت بدرية طلبة مع الثنائي ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي، مسلسل “اللى ملوش كبير” فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكر.

فيلم “عادل مش عادل”

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة انتهت مؤخرا من تصوير فيلم عادل مش عادل ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة.

فيلم “عادل مش عادل” بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

آخر أعمال بدرية طلبة السينمائية

الجدير بالذكر أن عرض مؤخرًا للفنانة بدريه طلبة فيلم ساعة إجابة.

شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم ومنهم سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، والمغني الشعبي عمر كمال و فكرة الفيلم من تأليف أحمد شيكو ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف.

تدور أحداث فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

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