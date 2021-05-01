قالت الفنانة بدرية طلبة إنها قدمت 169 عملا فنيا، لكن رغم أعمالها الكبيرة لم تتمكن من تحقيق حلمها، معقبة: “كان نفسي أعيش في فيلا.. حلم حياتي”.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة “المحور”: “169 عمل.. ده باب رزقي وشغلي، ومعنديش باب رزق تاني ومبرفضش أي دور، لكني بآخد الدور أعمله بطريقتي”.

وتابعت الفنانة بدرية طلبة: “بالرغم من إني عملت 169 عمل إلا إني مقدرتش أسكن في فيلا لأن جوزي طول عمره بيشتغل في المسرح، فأجرنا مسرح خمس سنين وده خد مصاريف كتير جدا، وبعد كده جه جواز بنتي”.

سر تقبيلها يد سمير غانم

كما كشفت بدرية طلبة، خلال اللقاء، سر تقبيلها يد سمير غانم مشيرة الى أنها لا تنسى مساندته لها على خشبة المسرح، ودعمه لها بالإفيهات لكي يعلو نجمها وتلقى نجاحا بين الجمهور، مشددة على أنه “أستاذ ومدرسة”.

ووجهت بدرية طلبة رسالة إلى سمير غانم قائلة: “ربنا يخليك لبناتك ويطيل في عمرك، لأن ما فعلته من خير عاد لك في بناتك، وربنا يقعدهولك في صحتك”.