أحدث مدون الموضة الإماراتي بدر خلف جدلا كبيرا بعد انتقاده للناشطة السعودية هند القحطاني بسبب ردها على منتقدي تصوير ابنتها وتأكيدها بأن جسم المرأة ليس بعورة.

وعلق بدر خلف على رد هند القحطاني وتبريرها أن جسم المرأة ليس عورة قائلا: “هذا كلام الرسول غصبن عنك تمشين عليه ما هو بكيفك!” ‏وأضاف: “والشرق الاوسخ الي تقولين عليه ذولا فيهم اهلك وجماعتك وكل فلوس دعاياتك تجي منهم ترا !! ‏الواحد يستحي على نفسه قبل يقول كلام زي كذا !!! ‏هذا وانا مسوي نفسي بنت ما عمري طلعت وسبيت المجتمع او لبست لبس عاري !!”.

وأثارت تعليقات بدر خلف على هند القحطاني استغراب وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال أحد المتابعين:”على أساس ان التشبه بالنساء والشذوذ شي طبيعي ؟ ترا اللي تسويه اخس من كلام هند للمعلومية ‏وتراك ملعون من الله على اللي جالس تسويه.. ابدأ بنفسك”.

غير ان بدر خلف عاد وأكد ان تشبهه بالنساء لا يمنعه من الانتقاد حيث كتب في تغريدة: “مو عشاني اتشبه بالنساء يعني مالي حق انصح، اخطائي ربي راح يحاسبني عليها، بس تطلع وحده تسب مجتمعنا وتفتي بالدين على كيفها، خط أحمر وربي اجيب فيها العيد !”

#بدر_خلف

مو عشاني اتشبه بالنساء يعني مالي حق انصح،

اخطائي ربي راح يحاسبني عليها،

بس تطلع وحده تسب مجتمعنا وتفتي بالدين على كيفها،

خط أحمر وربي اجيب فيها العيد ! — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) January 12, 2021

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه رؤى ابنة هند القحطاني خلال تصوير والدتها لها وهو ما جعلها تشعر بالخجل والضيق من تصرف والدتها خلال إحدى جولات العائلة حتى أنها دخلت معها في جدل أمام الكاميرا.

وطلبت رؤى بشكل صريح من والدتها ألّا تقوم بتصويرها من الخلف حيث قالت لها: بليز ما تصوريني، في حين أن الأم لم تستمع لها، وأكملت التصوير بشكل طبيعي وهو ما تسبب في حالة من الغضب الكبير بين الجمهور.

يذكر ان هند القحطاني قد اثارت جدلا بعد ظهورها في فيديو هاجمت فيه من وصفتهم بـ “بقايا الصحوة واصحاب الفكر الاخونجي” حيث قالت “صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة يا اصحاب الفكر الاخونجي اجسامنا ليست بعورة ولا نستحي من اجسامنا”.

هند القحطاني تبدو غاضبة جدًا من مُنتقدي تصويرها لبنتها:



"يا بقايا الصحوة؛ تبون نقطع لحومنا عشان ترضون!" pic.twitter.com/PeGF9eASrM — WHR (@whrumor) January 11, 2021

وتابعت “انتم اش تبعون بالظبط تبغونا يعني نقص لحومنا وشحومنا عشان نصير مثل المساطر عشان نرضيكم يعني لما تصير اجسامنا مثل المسطرة تصبح ليست بعورة لكن اذا كانت اجسامنا انثوية لا وقتها اي حركة نسويها تحسب علينا اننا نقصد فيها اثارة الفتنة واثارة الغرائز”.