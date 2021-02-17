أثار خبير التجميل الإمارتي بدر خلف موجة من الغضب والسخرية بعد نشره مقطع فيديو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه محتفلا بزواجه كما يزعم بفستان زفاف أبيض، مستخدما أحد التطبيقات التي تعتمد على تركيب الوجوه.

وعلق بدر خلف على الفيديو بتغريدة كتب فيها: “تم وبحمدالله عقد قراني مع نيك بن جونس العتيبي ربي يرزق كل بنت نفس هاللحظه قولوا آمين”.



تم وبحمدالله عقد قراني مع

نيك بن جونس العتيبي

ربي يرزق كل بنت نفس هاللحظه قولوا آمين . pic.twitter.com/e6vOSYzphI — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) February 15, 2021

وأثار الفيديو موجة من الغضب والسخربة بين المتابعين الذين انتقدوا بدر خلف وأسلوبه المستفز بحسب وصفهم.

وجاء في التعليقات:”انزين ع الاقل دام وصلت ذي المواصيل من تركيب الفيديوهات والفوتوشوب، سوي شي لشنب كالأخضر ع الاقل نصدق انه وجه بنت”. وقال أحد المتابعين:” مدري هذا ذكر ولا أنثى ولا وش هو استغفر الله، المشكلة شفت له مقاطع كاين مذيع وله برنامج الله يتوب عليه”.

هو عاهه ع المجتمع والمسلمين اتمنى من الله مااتمنى في صدري — MAYA.. (@Berry_M12) February 15, 2021

وكتبت متابعة أخرى:” ودي اسأل حرمته وش شعورها أنها متزوجة واحد زي كذا ، يا أما مو طبيعية أو منفصلين، وش ذا شكله يجيب غثيان يفشل مره، الله يعافينا”.

اما هذي بريانكا! — دانييل|لا اصيدك (@mmzalll) February 15, 2021

وقالت متابعة أخرى:” وش ذا يا كيكة، طيب اختار تطبيق أحسن على الاقل، ودامك متحول شيل الشنب تكفى تراه فظيع مع الفستان”.

مااظن في عيال بمووت — @3alajmih6 (@HalaAlajmii3) February 15, 2021

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها بدر خلف بفلاتر أنثوية، فقد أثار مدون الموضة الإماراتي موجة كبيرة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه بصدر أنثوي قبل عدة أشهر. ونشر خلف حينها مقطع الفيديو عبر أحد حساباته في مواقع التواصل، وهو يرتدي ملابس نسائية تشبه حمالة الصدر مع روب نوم شفاف يكشف عن ملامح أنثوية واضحة.