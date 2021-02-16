فاجأت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جرئية تخلت فيها عن الحجاب رسمياً.

وظهرت بدور البراهيم في جلسة التصوير التي خضعت لها مرتدية فستانا أحمر وبشعر قصير، في عدة أوضاع مختلفة.

وتفاعل النشطاء مع الصور المنشورة، بعدما فاجأتهم بها بدور، حيث قالت متابعة: “الصورة تقول: لا تشوفوني ركزوا في الماركات والوقفة ترا متعوب عليها”، فيما قالت أخرى : “أحس إني الوحيدة اللي ماعرفت الماركات وما اهتميت”.











دفع تحلى بدور البراهيم عن الحجاب إلى تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو قديم لها تتحدث فيه عن رفضها التخلي عن الحجاب نهائياً.

وخلال الفيديو المتداول اعتبرت بدور البراهيم التخلى عن الحجاب وعدم ارتدائه حرية شضحية لكنها ترفض أن تقوم بنفس الشيء قائلة :”هذا جرية شخصية لكن هذا لا يمثلني مبادي واخلاقي وتربيتي، رغم أني أشوف نفسي احلي لما اخرج شعري”.

وحول سؤال المذيعة حول هل يمكن أن تأخذ هذا القرار اجابت :” لا هذا مستحيل ا الحجاب مستحيل اتخلى عنه أنا هذا مسلم هذا اسمه حاجب وكيف طريقته وكيف اقوم به هذا بيني وبين ربي والله يهديني والهداية من رب العالمين”.

وهاجمت عدد كبير من التعليقات بدور البراهيم حيث اعتبر بعضاً منهم أنها لم تكن ترتدي الحجاب من البداية.