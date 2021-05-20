دافعت الفاشنيستا السعودية، بدور البراهيم عن نفسها بعد الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا بسبب إطلالاتها واستعراض جسدها أمام الكاميرا مؤكدة أنها لا تجد في ذلك أي حرج.

كلام بدور البراهيم جاء ردا على متابع سألها: “ليه صايرة توجهين الكاميرا على جسمك في الفترة الأخيرة، لو معي فلوس جيت اتزوجتك.. بس!”. حيث قالت بانها لا ترى أن هناك مشكلة في تصوير جسدها، وحاليًا كل الإنفلونسرز على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرون بهذا الشكل متساءلة ما العيب؟”.

وتابعت البراهيم: “أنا من زمان أطلع من دون عباية في سنابي وأطلع جسمي عادي، مش المشكلة يعني ما أحس أني أطلع بصورة خادشة أو شكل غير لائق فيني”.

واضافت: “أحس عادي يعني الكل يطلع الحين بدون عباية، يعني جت على بدور البراهيم؟ وأحسن إن ما عندك فلوس”.

هاجمت التعليقات بدور البراهيم وطريقتها وجاء في بعضها “كان ودها من اول ما استشرفت ع هند بس مو عارفه كيف تبتدي”، “تحدثت عن هند وفوز والله ابتلاها”، انتِ تقبلي وجهك بالاول مصوره من جنب ايش هالقرف”، الشماته دائم ترجع على صاحبها دائمًا”، تشمتت ب هند و اروى وصارت العن منهم “، “الله لا يبلانا .. لازم تنتبه لنفسها هذي بدت تسلك مسلك آخر”.