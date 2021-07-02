تعرضت الفاشينستا السعودية وخبيرة التجميل بدور البراهيم لموجة من الانتقادات مؤخرا بعد عرضها ملابس داخلية في احد الفيديوهات التي بثتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد دافعت هذه الانتقادات بدور البراهيم للخروج في فيديو جديد لتدافع عن نفسها وتبين موقفها تجاه تقديمها إعلانات ملابس داخلية أو ملابس للنوم، عبر تطبيق “سناب شات”، مؤكدةً أنَّها لا يُمكن أن تُقدِّم مثل هذه الإعلانات.



وكانت بدور البراهيم قد نلقت مجموعةُ من الهدايا من امرأة تُدعي “أم سعود” كان من بينها ملابس داخلية، وقامت بعرضها ضمن الهدايا، وهو ما جعل الانتقادات تتوالى عليها.



وخرجت البراهيم لتردّ على هذه التعليقات المسيئة، واصفةً أصحابها بأنهم “قليلي الأدب”، على حد قولها، بسبب استفزازهم لها.



وقالت: “مهما تقولون بالتعليقات أو توصلون الترندات لا يعنيني، أهم شيء أنا شو عند ربي وحقيقتي مختلفة عن ما أُقدّمه، واللي يعرفوني يجزمون بهذه الحقيقة”.



وتابعت: “الله لا يوصلني إني ألبس ملابس داخلية وأعرضها لكم في سنابي هذا، الله ياخد روحي قبل أوصل لهذه المرحلة، وأنا ما أشوف اللي سويته غلط”.