قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة ” سما المصري ” من تهمة سب وقذف المستشار ” مرتضى منصور ” رئيس نادي الزمالك السابق .

حيث كانت قد قضت المحكمة الاقتصادية في السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي بتغريم سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ في قضية سب وقذف مرتضى منصور .

ويأتي حكم البراءة على خلفية قيام المستشار مرتضى منصور بالتصالح والتنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري وفقا لما أعلن عنه محامي الأخيرة ” أشرف ناجي ” .

وقال المحامي أشرف ناجي في تصريحات صحفية له أن بعد سماع موكلته لحكم البراءة سجدت لله شكرا مشيرا إلى أنها أصبحت شخصًا جديدًا وتعلمت الكثير خلال الفترة الماضية .

يذكر أن المحكمة الاقتصادية كانت قد رفضت في وقت سابق استئناف سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عاما وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور .