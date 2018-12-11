براد بيت يهاجم أنجلينا جولي من جديد.. ويكشف تفاصيل عن سبب إنفصالهما

كشف النجم ​براد بيت​ تفاصيل جديدة عن سبب إنفصاله عن النجمة ​أنجلينا جولي​، مؤكداً أنه جاء بعد الحرب التي قامت بينهما على حضانة أطفالهما الستة، وتصرفاتها معه.

وأشار بيت الى أنه أصبح الان أكثر إرتياحاً من أي وقت مضى من قرار الطلاق، مضيفاً أنه أصبح واثقاً من تنفيذه القرار الصحيح.

وأوضح بيت أن الحرب التي شنتها عليه جولي قد عززت من قراره، وأثبتت له أنه سار في الاتجاه الصحيح قرار الإنفصال عنها، هو أنسب قرار لهما وللأطفال.

ويأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية، أن بيت يشعر أن ما تفعله جولي حالياً، بتحدثها عن مشكلات الحضانة والطلاق بشكل علني “أمر مقزز للغاية”.

وأوضحت تقارير أن بيت خائف من أن أبناءهم سيقرأون هذه الأخبار في مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا سيؤثر على نفسيتهم.