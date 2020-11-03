عبر النجم الهندي شاروخان عن سعادته البالغة بعد أن أضيء برج خليفة بصورته بمناسبة عيد ميلاده الـ 55 مرفقة بعبارة “عيد ميلاد سعيد شاروخان”.

ونشر الحساب الرسمي للبرج علي موقع “تويتر”، فيديو للحظة إضاءة الأنوار ويقف أمامها شاروخان، معلقا: “احتفالاتنا بعيد ميلاد نجم بوليوود وملكها، شاروخان، لا يمكن أن تمر دون أن نضيء برج خليفة لنهنئه على طريقتنا! كل عام وأنت بخير”.

#BurjKhalifa adds sparkle to the birthday celebration of the Baadshah of Bollywood! Happy birthday @iamsrk! #ShahRukhKhan

احتفالاتنا بعيد ميلاد نجم بوليوود وملكها، شاروخان، لا يمكن أن تمر دون أن نضيء #برج_خليفة لنهنئه على طريقتنا! كل عام وأنت بخير! pic.twitter.com/xFMycVD90V — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) November 2, 2020

كما نشر الفنان العالمي صورته أمام البرج، عبر حسابه بموقع “تويتر”، وقال :” من الجميل أن أرى نفسي على أكبر وأطول شاشة في العالم..حتى قبل عرض فيلمي التالي. شكرا وأحبكم جميعا.. أعجب أطفالي بشدة وأنا أحبه”.

It’s nice to see myself on the biggest and tallest screen in the world. My friend @mohamed_alabbar has me on the biggest screen even before my next film. Thanks & love u all @BurjKhalifa & @EmaarDubai. Being my own guest in Dubai… my kids mighty impressed and me is loving it! pic.twitter.com/qXUB6GERc0 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 2, 2020

وانهالت عليه رسائل التهاني والتبريكات من جمهوره عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له النجاح الدائم، مشيدين بموهبته الاستثنائية التي جسدها في أفلام وأدوار عديدة ستبقى خالدة في ذكرياتهم.