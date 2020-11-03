عبر النجم الهندي شاروخان عن سعادته البالغة بعد أن أضيء برج خليفة بصورته بمناسبة عيد ميلاده الـ 55 مرفقة بعبارة “عيد ميلاد سعيد شاروخان”.
ونشر الحساب الرسمي للبرج علي موقع “تويتر”، فيديو للحظة إضاءة الأنوار ويقف أمامها شاروخان، معلقا: “احتفالاتنا بعيد ميلاد نجم بوليوود وملكها، شاروخان، لا يمكن أن تمر دون أن نضيء برج خليفة لنهنئه على طريقتنا! كل عام وأنت بخير”.
كما نشر الفنان العالمي صورته أمام البرج، عبر حسابه بموقع “تويتر”، وقال :” من الجميل أن أرى نفسي على أكبر وأطول شاشة في العالم..حتى قبل عرض فيلمي التالي. شكرا وأحبكم جميعا.. أعجب أطفالي بشدة وأنا أحبه”.
وانهالت عليه رسائل التهاني والتبريكات من جمهوره عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له النجاح الدائم، مشيدين بموهبته الاستثنائية التي جسدها في أفلام وأدوار عديدة ستبقى خالدة في ذكرياتهم.