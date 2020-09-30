نشر المخرج ” محمد العدل ” منشورا له عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” تحدث من خلاله عن تأثير غياب الفنانة المصرية ” حنان ترك ” عن الساحة الفنية منذ إعلان اعتزالها التمثيل .

وتضمن المنشور صورة لحنان ترك وكتب محمد العدل الشهير ب ” ماندو العدل ” في تعليقه عليها قائلا : ” حنان ترك ممثلة كبيرة وسابت فراغ حقيقي .. خسارة أنها مكملتش ” .

يذكر أن حنان ترك كانت قد أعلنت اعتزالها الفن في أغسطس 2012 خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج ” أنا والعسل ” فقالت : ” أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي .. هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى ” .

وكانت آخر الأعمال الفنية التي قدمتها هي مسلسل ” الأخت تريز ” .