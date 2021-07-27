حرص ” شادي النابلسي ” نجل الفنانة المغربية ” سميرة سعيد ” على تهنئة والدته بنجاح أغنيتها الجديدة ” مون شيري ” .

فنشر شادي صورة تجمعه بسميرة سعيد عبر حسابه على إنستجرام وجه من خلالها رسالة إليها معربا عن سعادته بها وبنجاحها .

فكتب نجل سميرة سعيد في تعليقه عليها : ” لا شيء يسعدني أكثر من رؤيتك ناجحة في أكثر ما تحبين القيام به .. من النجاح إلى النجاح إن شاء الله .. مون شيري .. علينا أن نلتقط صورًا جديدة ” .

يذكر أن الفنانة سميرة سعيد كانت قد طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية مون شيري الذي حقق أكثر من 4 مليون مشاهدة منذ طرحه .

وأغنية مون شيري من كلمات محمد القياتى وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب وقام بإخراجها المخرج اللبناني نضال هاني .