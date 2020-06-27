نشرت الفنانة السورية ” تولين البكري ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلنت من خلاله عن إصابتها بمرض نفسي وهو اضطراب ثنائي القطب .

وتحدثت تولين البكري في منشورها عن أعراض هذا المرض التي تعاني منها إلا إنها أعربت عن افتخارها به ومواجهتها له وإنها لا تخجل منه .

فكتبت قائلة : ” أنا مصابة باضطراب ثنائي القطب وفخورة بذلك رغم تقلباتي المزاجية التي لا تحتمل .. لحظات جنوني وصولا لاكتئابي الحاد .. أنا فخورة لمكافحتي حتى اليوم ضد نوباتي ولو خيروني ثانية لاخترته طوعا ” .

وتابعت : ” نحن تلك الفئة القليلة من المجتمع التي تشعر أكثر نطير فرحا لرؤية قوس قزح ونحس بثقل العالم إذا ما شعرنا بالقلق ونحزن أيضا بشدة لموت شخصيتنا المفضلة ” .

وأضافت تولين البكري : ” نحن طبيعيون لكن في نطاق أوسع كأي شخص آخر نحن فقط نعيش أكثر .. المرض النفسي لم ولن يكون أبدا وصمة عار سواء أردت الاعتراف بذلك أو لا ” .