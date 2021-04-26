خرجت الممثلة ” برلنتي عامر ” زوجة الفنان الشعبي ” سعد الصغير “ببث مباشر لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أثار الجدل من جديد بين المتابعين .

حيث ظهرت برلنتي عامر في البث المباشر برفقة سعد الصغير خلال تواجدهما في أحد الأماكن وهي تجلس بالقرب منه ويمسك كلا منهما بيد الآخر .. وكتبت في تعليقها عليه : ” بحبك ” .

كما نشرت زوجة سعد الصغير صورة لهما أيضا وعلقت عليها قائلة : ” ربنا يخليك ليا يا حبيبي وأحلي سحور ” .

يذكر أن برلنتي عامر كانت قد أعلنت منذ فترة عن زواجها من سعد الصغير بعد علاقة حب بينهما وأشارت إلى أن الزواج قد تم في شهر فبراير الماضي .

https://www.facebook.com/watch/?v=473227884109098&t=62