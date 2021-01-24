أثار أحد البرامج الكثير من الجدل بإتهامه للنجمة التركية بطلة مسلسل إبنة السفير ” نسليهان أتاغول ” بالإفراط في إدمان المخدرات وأن ذلك هو السبب من وراء إنسحابها المفاجئ من المسلسل لمعاناتها صحيا من ذلك .

على الرغم من تصريح نسليها أتاغول عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي كشفت من خلاله عن سبب انسحابها من مسلسل إبنة السفير وهو إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء المتسربة والذي أثر عليها كثيرا وجعلها بالإضافة إلى ضغط العمل تفقد الكثير من وزنها .

وبدأت حملة معارضة لهذه الشائعة من جانب محبي نسليهان الذين طالبوا بمحاسبة مُطلق هذه الشائعة التي تهدف الى تشويه سمعتها وبعدها خرج ذلك البرنامج ونفى ما تردد من تعاطيها للمخدرات بعدما أكد أحد الأطباء الأتراك أنها مريضة بهذا المرض .