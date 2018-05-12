بريانكا شوبرا تلفت الأنظار اليها بفستان أظهرها فارسة من العصور الوسطى في «Met Gala»شاهد..

زينت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا في ثوب من توقيع رالف لورين صُمم خصيصًا لها، السجادة الحمراء بحفل توزيع الجوائز السنوي “ميت جالا” Met Gala 2018 الحادي والأربعين الذي أقيم في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

في الوقت الذي أطلق فيه الجماهير اسم “بريانكا” و”رالف لورين”على”مباراة صنعت في السماء”، خرجت الأيقونة العالمية لتمثل بلادها في حفل “ميت جالا”، الذي يعد بلا شك أحد أكثر منصات الموضة مشاهدة في العالم.

استغرق فستان بريانكا التي ظهرت به في الحفل، واستطاعت لفت الأنظار اليها بشدة، أكثر من 250 ساعة للعمل عليه، وتميز تصميمه بتطريز غطى أعلى الصدر والكتفين، ورصع غطاء الرأس بالجواهر المصنوعة من كريستال سواروفسكي الأحمر والخرز الذهبي حيث يتحد الكريستال مع الفن.

كان الحفل المرموق، قد أقيم مساء الاثنين في مدينة نيويورك وهو حفل سنوي لجمع التبرعات لصالح متحف المتروبوليتان للفنون، وانطلق تحت شعار “الموضة والدين” وجاءت أغلب تصاميم النجمات مغلفة بشكل محتشم وتاريخي.

الجدير بالذكر أن عدد من نجمات هوليوود ظهرن في الحفل، بهيئة محاربين وآلهة وملائكة وقساوسة، وعلى سبيل المثال، ارتدت نجمة البوب «كاتي بيري» زي ملاك، بينما ارتدت ريهانا، زي بابا الفاتيكان.

ممثلة بوليوود لديها معجبين في جميع أنحاء العالم. وقدمت دور رئيسي في المسلسل التلفزيوني الأمريكي “كوانتيكو” ، كما لعبت دور البطولة في “بايواتش” جنباً إلى جنب مع “دواين جونسون” و “زاك إيفرون”.