أعلنت المغنية الأمريكية ” بريتني سبيرز ” في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن خطبتها من صديقها الإيراني الأصل ” سام أصغري ” الذي يبلغ من العمر 27 عاما ويصغرها بإثنى عشر عاما .

وظهرت بريتني سبيرز في الفيديو برفقة سام أصغري وكشفت عن خاتم الخطوبة الماسي الذي كانت ترتديه في إصبعها .. وكتبت في تعليقها على المقطع : ” لا أصدق ذلك ” .

واستدارت بريتني سبيرز من أجل تقبيل سام أصغري على خده والذي سألها بدوره عن مدى إعجابها بخاتم الخطوبة قائلا : ” هل أعجبك ؟ ” .. لترد بفرح : ” نعم ” .