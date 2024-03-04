تصدرت الفنانة المصرية روبي تريند السوشيال ميديا وذلك بعد إحيائها حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة.

أطلت روبي في الحفل بفستان أسود قصير من خامة المخملي، مكشوف الكتفين مزين بشكل “فيونكة” كبيرة على الجانب الأيمن كشف عن زيادة وزنها.

روبي بزيادة وزن ملحوظة

ولاحظ المتابعون من خلال صورها بالفستان الأسود، بينما اختلف البعض على زيادة وزنها، ولكن السبب في ظهورها بوزن زائد هو تصميم الفستان القصير.

حمل فستان روبي في حفل جدة توقيع santa brands وسعره 890 دولار أي ما يقرب من 27 ألف جنيه مصري.

وكانت تركت روبي شعرها القصير ينسدل ناعما على كتفها.

انتعلت روبي حذاءً أنيقًا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، مما زاد من جاذبيتها ومنحها طلةً مميزة.

حفل روبي في جدة

وقدمت روبي خلال الحفل مجموعة من أغنياتها وسط تفاعل كبير من الحضور ومنها أغنيات “ليه بيداري كده” و”حتة تانية” و”إنت عارف ليه”.

وشارك في الحفل المطرب أحمد سعد الذي سبق وقدم مع روبي دويتو “يا ليالي” في صيف 2023 وحققت نجاحا.

أحدث إطلالات روبي

وفي حفل توزيع جوائز Joy Awards، ظهرت روبي بفستان أسود من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، تميز بتصميمه الجريء والمثير مع فتحة جانبية عالية.

وفي مهرجان الجونة السينمائي، تألقت روبي بفستان أبيض من تصميم المصمم اللبناني إيلي صعب، تميز بتصميمه الأنثوي والراقي.

وفي برنامج “معكم منى الشاذلي”، ظهرت روبي بفستان أسود من تصميم المصمم المصري أحمد عقل، تميز بتصميمه البسيط والأنيق.

آخر أعمال روبي الدرامية

يذكر أن روبي شاركت مؤخراً ببطولة مسلسل “حضرة العمدة” وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وعرض بموسم رمضان الماضي وشارك في بطولته كل من بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

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