أثار الفنان المصري أحمد زاهر الضجة مجدداً بسبب فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهر فيه مع ابنته ليلى وهما يصاحبان إحدى الأغنيات من طريق تحريك الشفاه والرقص.

ورغم أن عدد مشاهدي المقطع وصل إلى أكثر من 65 ألفاً في ساعات قليلة، تعرّض الممثل وابنته لسيل من الانتقادات. إذ رأى الكثير من المتابعين أنهما باتا يظهران بشكل متكرر وأن هذا يستهلك حضورهما وطرافتهما. ومما كُتب في التعليقات على أحد تلك الحسابات: “صراحة أنا بحبهم بس استهلكوا ظهورهم أوي” و”كبر واستخف مو لازم الاستظراف” و”طيب معقول هي ما تعرف إن دمها ثقيل لأن فعلاً تصرفاتها ودمها ثقيل” و”بقوا يظهروا كتير أوي لازم يخففوا ظهور عشان الناس متزهقش”.

ويُشار إلى أن أحمد زاهر كان قد أثار موجة من الجدل بسبب تصريحاته بشأن المشاهد الساخنة والقُبلات حيث قال: “أنا إنسان شرقي ومربّي بناتي على خطوط حمراء معينة، فمشاهد الـ(بوس) والمشاهد الساخنة سيئة جارية، وهتفضل جارية في حياة صاحبها وحياة ولاده وأحفاده، وأنا عمري ما قدّمت مشاهد ساخنة وزي ما عملت القيود دي لنفسي بناتي برده عندهم نفس القيود”.

وردّت عليه الفنانة القديرة إلهام شاهين قائلةً: “”يجب ألا نخلط الأمور ببعضها، ويجب ألا يتكلم كل شخص بأمور لا يفهم فيها”. وأضافت: “لو أنت لا تحترم الفن وأهل الفن، فمن الأفضل ترك المهنة ولا تكون معهم، وأنا لا أحب من يطلقون آراء دينية داخل الفن، هذا شيء وذلك شيء آخر”.