نشرت الفنانة ” ريم البارودي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” محموعة من الصور من كواليس مسلسل ” جمع سالم ” .

وظهرت ريم البارودي في الصور برفقة الفنانة زينة والفنان محمد علاء اللذان شاركاها في بطولة المسلسل الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي .

وتفاعل المتابعون على الصور وانهالت التعليقات التي تعبر عن رأيها بأداء ريم في المسلسل .. إلا أنها تلقت تعليقا من أحد المتابعين يتحدث فيه عن علاقتها السابقة بالفنان ” أحمد سعد ” وواصفا إياها بإنها الشخصية الملتصقة وأن تلك العلاقة سببت لها الذل .

فقال : ” كرامة المرأة لا يمكن تتعوض و الناس دايما بتشوف ريم البارودي إنسانة مذلولة بسبب لزقها فأحمد سعد .. التاريخ لا يمحى لذلك يجب أخذ العبرة لا تذلي بنفسك لأي رجل في الدنيا حتى إذا أحببتيه لأن الحب شيء و الكرامة شيء آخر وحتى الرجل بيكره المرأة اللي معندهاش كرامة ” .

الأمر الذي أثار غضب ريم البارودي ودفعها للرد على هذا التعليق بقوة فكتبت قائلة : ” هبل هبل هبل عبث ربنا يشفيك ويجعلك عبرة بس أضحوكة .. وروح امسك أي كتاب وذاكر وبالذات التاريخ وياريت يبقي تاريخ بلدك مش فنانين ” .

وتابعت : ” إيه اللي يفرق واحد زيك عن راجل يطوع في الجيش .. جاي تقول أي سم وخلاص بس بالنسبة لي أهبل وعبيط ولازم تخرج من السوشيال ميديا وتبقي راجل كده عارف يعني إيه راجل الأول معتقدش يبقي بلوك ” .