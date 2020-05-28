نشرت الفنانة المصرية ” عبير صبري” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من كواليس مسلسلها ” خيانة عهد ” الذي شاركت في بطولته في الموسم الرمضاني الماضي .

وظهرت عبير صبري في الصورة برفقة كلا من الفنانات يسرا وحلا شيحة وسلوى عثمان .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير الذين أشاد الكثير منهم بنجاح المسلسل وبدورها فيه .

إلا أن أحد المتابعين كتب تعليقا يهاجم به الفنانين فقال : ” جميع فئات المجتمع خسرت بسبب كورونا إلا إنتوا يا فنانين .. على فكرة ده مش حسد ده قر ” .

لترد عليه عبير صبري قائلة : ” ربنا يديك على أد نيتك ” .