أعلنت الفنانة ” ندى بسيوني ” طليقة الفنان الراحل ” سناء شافع ” عن وفاة شقيقته السيدة ” نادية شافع ” وذلك بعد تسممها بسبب تناول الفراولة .

ونعت ندى بسيوني شقيقة طليقها سناء شافع في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام جاء فيه : ” لن ننساكي ابدا يا أجمل إنسانة .. كنتي نعم الأخت لي والأم الثانية لمايا .. مهما قلنا لن نوافيكي حقك .. يارب ارزقها الجنة وسرعة الإفاقة ” .

وكانت ندى بسيوني قد طلبت الدعاء للفقيدة بالشفاء مؤخرا بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة بسبب الفراولة والتي أدت إلى توقف أجهزة الجسم .

فقالت : ” أطلب منكم الدعاء بالشفاء من تسمم بسبب الفراولة أدى إلى حالة خطيرة من توقف أجهزة الجسم لعمة إبنتي نادية محمود شافع ” .