شنت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” هجوما على الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” في عدد من التغريدات لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” .

وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها ماكرون مؤخرا والتي أكد فيها أن ​فرنسا​ لن تتخلى عن الرسومات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وللرموز الإسلامية .

فكتبت أحلام في إحدى تغريداتها التي أرفقتها بصورة لماكرون ظهر فيها وعلى وجهه آثار حذاء معربة عن استيائها وغضبها الشديدين من تلك التصريحات قائلة : ” إلا رسول الله .. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ماكرون .. اللهم زلزل الارض من تحت قدميه .. بأبي وأمي أنت يا رسول الله ” .

وتابعت في تغريدة أخرى : ” حتى النعال أعزكم الله تشتكي من ريحته العفنة ” .

وأضافت : ” غنوا واعملوا مهرجانات وحفلات وتغطيات وتغريدات وأنسوا شفيعكم محمد بن عبد الله .. يا ويلنا كيف بنقابل رسول الله وينكم نايمين للحن انصروا رسولكم انصروا حبيب الله ولو بتغريدة .. فبقلبه وهو أضعف الإيمان ” .

#إلا_رسول_الله حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا #مكرون اللهم زلزل الارض من تحت قدميه بابي وامي انت يا رسول الله https://t.co/7nsFyP1ePd — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 24, 2020

حتى النعال اعزكم الله تشتكي من ريحته العفنه #إلا_رسول_الله pic.twitter.com/M3nncHZgBh — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 24, 2020

حتى النعال اعزكم الله تشتكي من ريحته العفنه #إلا_رسول_الله pic.twitter.com/M3nncHZgBh — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 24, 2020