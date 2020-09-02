شهدت الأيام القليلة الماضية انتقادات لأغنية ” بالبنط العريض ” للفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” التي تم طرحها مؤخرا .

وذلك بسبب جملة بها جاء فيها : ” غالي وأقرب من الوريد ” والتي تم تشبيهها بالآية القرآنية : ” ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ” .

وخرج مؤلف الأغنية الشاعر المصري ” أيمن بهجت قمر ” للرد على تلك الانتقادات في منشور له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي .

فكتب قائلا : ” في أغنية إسمها بإسم الحب سمي لمدحت صالح .. هل دي تتعارض مع بسم الله الرحمن الرحيم .. وفيه بأمر الحب إزاي مايغنيهاش بأمر الله ” .

وقال في منشور آخر : ” على كده بقى لما أم كلثوم تغني إنت الحب كله ده حرام لأن حبنا لله ولرسوله (ص) أكبر من أي حب لحد تاني .. إيه النظرة الضيقة الغريبة دي .. ربنا رب قلوب ما تدخلش تحكم بإيه حلال وحرام وعلى المشاع .. إنت مش مفتي ولا جهة رقابية قول عمل وحش أو حلو ” .