أثار المنتج كريم أحمد السبكي، من أمام مستشفى الصفا الذي يرقد فيه جثمان الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، أزمة كبيرة مع الصحافيين ومراسلي القنوات، وذلك بعدما حاول منعهم من تغطية حضور النجوم الى المكان الذي توفي فيه غانم.

وقال السبكي في تحذيره للصحافيين: “هانمنع التصوير عشان زوجته في حالة حرجة ومش عاوزينها تعرف خبر الوفاة حتى لا يؤثر ذلك على حالتها”.

وكان الإعلامي رامي رضوان قد أعلن تشييع جنازة حميه الفنان القدير سمير غانم ظهر اليوم من مسجد المشير في التجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفاً أن الجثمان سيوارى في الثرى في مدافن مدينة الوفاء والأمل.

وأُدخل الفنان سمير غانم قبل وفاته غرفة العناية المركزة، ووُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، بسبب تأثير مضاعفات فيروس كورونا المستجد في الكلى.

وقد كان آخر ظهور لسمير غانم، في إعلان تجاري قدّمه خلال شهر رمضان الماضي.

وعانى الفنان الراحل أخيراً من خلل في وظائف الكلى، ونُقل إثر ذلك الى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات المهندسين، لكن حالته الصحية تدهورت وازدادت سوءاً في الأيام الماضية إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.