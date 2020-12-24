بعد نشر الفنانة ” أصالة ” للصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا لطليقها المخرج ” طارق العريان ” برفقة عارضة الأزياء ” نيكول سعفان ” في حفل أقامته الأخيرة بمناسبة أعياد الميلاد .
والتي أخرجت أصالة عن صمتها وعلقت علي تلك الصورة معربة عن حزنها وضيقها واستنكارها لها وواصفة إياها ب ” الجارحة ” .
كتبت “شام الذهبي ” إبنة أصالة رسالة إلى والدتها لدعمها في هذا الموقف فقالت : ” أنا بعرف قديش الألم كان كبير والخيانة قاسية ووقوف بعض الأصدقاء مع الغلط .. يا أنقى وأعظم ست شفتها في الحياة أنت مثال لكل امرأة تجاوزت محن كتير بالحياة لتكون أقوى وتلمع وهي الصدمة رح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيرة تجاوزتها ” .
وتابعت : ” الحقيقة أن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلا صادمة النا كلنا بس رح تعدي ونكون أقوى .. أنا فخورة فيكي لأنك إنسانة حقيقية شفافة وواضحة ونقية .. عبري يا دنيتنا كلنا وما تخافي على زعلنا أنا معك للموت وبموت مع كل ثانية بتتألمي فيها ” .
شام اتفه ودمها يلطش اكثر من امها
التاريخ يعيد نفسه مهو صلصه التافه عملت بأيمن الذهبي نفس مايعملوه العريان الان بالسيده الوالده المجنونه ارجعي كم سنه للوراء بذاكرتك ياشام ومثل ماتدين تدان اصاله لم تراعي مشاعر ايمن الذهبي بعد ان أنفصلت عنه وتزوجت العريان بعد العده بيوم واحد وخرجت علنا على الملئ وهي تقبل العريان وتعلن حبها وهيامها به وكانت فرحانه ولا على بالها اي حد ولا تبالي بأحاسيس طليقها او طليقة العريان او اي حد فلماذا تطلبين الان من العريان ان يراعي مشاعر اصاله واصلا اصاله لا تراعي شعور اي حد وماتحب الا نفسها ولا اصاله على راسها ريشه ومسموح لها مالا يسمح لغيرها والكيل بمكيالين اصلا مافي اتفه ولا أرخص من اصاله المصلحيه ثقيلة دم
تظل المشاعر والحب والعشره والاحاسيس لغزا يصعب تفسيره او تبريره او وصفه
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