بعد نشر الفنانة ” أصالة ” للصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا لطليقها المخرج ” طارق العريان ” برفقة عارضة الأزياء ” نيكول سعفان ” في حفل أقامته الأخيرة بمناسبة أعياد الميلاد .

والتي أخرجت أصالة عن صمتها وعلقت علي تلك الصورة معربة عن حزنها وضيقها واستنكارها لها وواصفة إياها ب ” الجارحة ” .

كتبت “شام الذهبي ” إبنة أصالة رسالة إلى والدتها لدعمها في هذا الموقف فقالت : ” أنا بعرف قديش الألم كان كبير والخيانة قاسية ووقوف بعض الأصدقاء مع الغلط .. يا أنقى وأعظم ست شفتها في الحياة أنت مثال لكل امرأة تجاوزت محن كتير بالحياة لتكون أقوى وتلمع وهي الصدمة رح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيرة تجاوزتها ” .

وتابعت : ” الحقيقة أن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلا صادمة النا كلنا بس رح تعدي ونكون أقوى .. أنا فخورة فيكي لأنك إنسانة حقيقية شفافة وواضحة ونقية .. عبري يا دنيتنا كلنا وما تخافي على زعلنا أنا معك للموت وبموت مع كل ثانية بتتألمي فيها ” .